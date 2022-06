"Estou grato a todos." Zelensky visita tropas ucranianas na linha da frente no Donbass

Por Carolina Quaresma 06 Junho, 2022 • 09:43 Partilhar este artigo Facebook

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, encontrou-se no domingo com as tropas ucranianas na linha da frente, no Donbass. Esta região tem sido o centro do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

Zelensky visitou postos de comando e posições da linha da frente em Lysychansk e Bakhmut.

"Quero agradecer-vos pelo vosso grande trabalho, pelo vosso serviço, por nos protegerem a todos, ao nosso Estado. Estou grato a todos", disse Zelensky aos militares, em declarações citadas pela agência de notícias AFP.

"Estou orgulhoso de todos aqueles que conheci, com quem apertei a mão, com quem comuniquei, a quem apoiei", acrescentou.

O presidente adiantou que também viajou para Zaporizhzhya para se encontrar com os residentes de Mariupol que tinham conseguido sair da cidade.

A Rússia lançou, a 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia que causou já a fuga de mais de 14 milhões de pessoas das suas casas, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a II Guerra Mundial (1939-1945).

Também segundo as Nações Unidas, cerca de 15 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa - justificada por Putin com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e a imposição à Rússia de sanções que atingem praticamente todos os setores, da banca ao desporto.

A ONU refere também que mais de 4.100 civis morreram e quase 5.000 ficaram feridos na guerra, sublinhando que os números reais poderão ser muito superiores e só serão conhecidos quando houver acesso a cidades cercadas ou a zonas até agora sob intensos combates.

