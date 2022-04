Menos medicação e idas ao veterinário. Cães com dieta vegan são mais saudáveis

Para este estudo foram analisados mais de 2500 cães © Nuno Veiga/Lusa

Por Cátia Carmo 14 Abril, 2022 • 09:09

Seguir uma dieta vegan nutricionalmente completa é mais saudável e seguro para os cães do que ter uma dieta convencional, à base de carne. A conclusão é de um estudo da Universidade de Winchester, no Reino Unido, citado pelo The Guardian. A maior investigação sobre o tema feita até à data.

Para este estudo foram analisados mais de 2500 cães, acompanhados ao longo de um ano. Os cientistas avaliaram sete indicadores gerais de saúde, visitas aos veterinários e mais de 20 doenças comuns e descobriram que quase metade dos cães com dietas convencionais, à base de carne, precisam de medicação com mais frequência, mas apenas um terço dos cães com dietas vegan tiveram essa necessidade. Uma investigação mais antiga, de 2021, já tinha concluído que os cães consideram as dietas vegan tão saborosas como a comida normal para estes animais.

Alguns dos cães que participaram no estudo são alimentados com carne crua e, nestes casos, mostraram ser ligeiramente mais saudáveis do que os cães vegan na generalidade. No entanto, isto também pode ter acontecido porque, em média, eram um ano mais jovens.

O impacto prejudicial do consumo excessivo de carne das sociedades ocidentais no ambiente e na saúde das pessoas tem-se tornado claro nos últimos anos, bem como a crescente preocupação com a forma como os animais desta indústria são tratados.

Existem cerca de 470 milhões de cães como animais de estimação em todo o mundo e há também um número crescente de donos que estão a considerar mudar as dietas dos seus animais. Em 2020 foram vendidos cerca de 6,9 mil milhões de euros em alimentos vegan para animais de estimação em todo o mundo e o setor está a crescer rapidamente.

"O nosso estudo é, de longe, o maior publicado até à data. Revelou que as escolhas alimentares mais saudáveis e menos perigosas para os cães são as dietas vegan nutricionalmente saudáveis. A dieta de carne crua pareceu ter resultados de saúde ligeiramente melhores, mas esses cães eram significativamente mais jovens, o que lhes dá vantagem em termos de saúde. Um conjunto substancial de estudos anteriores também mostrou que as dietas de carne crua estão muito mais contaminadas com bactéricas patogénicas e parasitas", explicou ao The Guardian Andrew Knight, professor da Universidade de Winchester, que liderou o estudo.

O estudo, publicado na revista Plos One, analisou inquéritos realizados a 2536 donos de cães. Mais de metade tinha os animais a seguir uma dieta convencional, à base de carne, um terço era alimentado com carne crua e 13% tinham uma dieta vegan.