Estudo estima que haja 14 milhões de toneladas de microplásticos no fundo do mar

Por Sara Beatriz Monteiro 07 Outubro, 2020 • 11:16

Há cerca de 14 milhões de toneladas de microplásticos no fundo do mar em todo o mundo. O estudo da Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, o órgão nacional para pesquisa científica na Austrália, aponta para um número 25 vezes maior do que o estimado em estudos anteriores, avança a AFP.

Os investigadores usaram um submarino robótico para recolher amostras de locais de até 3.000 metros (9.850 pés) de profundidade, na costa sul da Austrália e dizem-se surpreendidos por encontrar uma concentração tão alta de microplásticos em locais tão remotos.

O estudo concluiu que as áreas com mais lixo flutuante coincidem, geralmente, com os locais onde há mais microplásticos no fundo do mar, pois o plástico que vai parar ao oceano se deteriora originando estas micropartículas poluentes.

Uma das investigadoras responsáveis pelo estudo, Denise Hardesty, pede, por isso, uma ação urgente para evitar a poluição marinha, que envolva "Governos, indústria e comunidade", no sentido da redução do lixo produzido.