Estudo revela que estar constipado pode ajudar a proteger contra Covid-19

Um novo estudo realizado por uma equipa da Imperial College London, no Reino Unido, indica que ter tido uma constipação pode ajudar a proteger contra a Covid-19.

O estudo analisou cerca de 50 participantes, que não tinham sido vacinados contra a Covid-19 e que viviam com alguém que estava infetado. Os resultados mostraram que os participantes que não foram contagiados eram, na maioria, pessoas que tinham estado constipadas há pouco tempo, já que, de acordo com os investigadores, as suas células imunitárias ainda tinham alguma "memória" da doença recente.

Uma vez que a Covid-19 é causada pelo coronavírus Sars-Cov-2 e que algumas constipações também são provocadas por coronavírus, embora de outros géneros, os investigadores da Imperial College London trabalham sobre a hipótese de que a imunidade contra um coronavírus pode ajudar no combate a coronavírus de outros tipos.



O estudo, que foi publicado esta segunda-feira na revista científica Nature Communications, pode ajudar avançar na descoberta do modo como o corpo humano combate o coronavírus responsável pela Covid-19.

Os cientistas deixam, apesar de tudo, um alerta: ninguém se deve fiar apenas nesta proteção, até porque nem todas as constipações têm a mesma origem.

Os investigadores avisam que é um "erro grave" pensar que quem esteve constipado fica automaticamente protegido contra a Covid-19. A vacina, sublinham, continua a ser o meio de combate mais eficaz contra o vírus.

