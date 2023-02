EUA abatem objeto voador "do tamanho de um pequeno carro" no Alasca

© Brendan Smialowski/AFP

Por TSF com Lusa 10 Fevereiro, 2023 • 20:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os Estados Unidos abateram esta sexta-feira um objeto não identificado no espaço aéreo do estado do Alasca, confirmaram as autoridades do país em conferência de imprensa.

A ordem para atingir o objeto "do tamanho de um carro pequeno", que voava a "40 mil pés de altitude" e não estava tripulado foi dada diretamente por Joe Biden após recomendação de oficiais do Pentágono.

"Não sabemos de quem é, se é de um Estado, de uma empresa ou privado e não conhecemos o seu propósito", referiu John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, que revelou que foi possível "fazer aproximar alguns caças" do mesmo antes de ser tomada a decisão.

O objeto - que "não é para já classificado como um balão" - representava "uma ameaça à segurança do tráfego aéreo", mas é diferente e "muito mais pequeno" do que "balão espião" chinês identificado na semana passada pelos norte-americanos, que tinha "capacidade para acelerar e abrandar".

O novo objeto caiu sobre "águas que se pensa estarem congeladas" e perto da fronteira com o Canadá, pelo que "vão ser feitos esforços para o recuperar".

Na semana passada, as forças norte-americanas abateram o que classificaram como um "balão espião" chinês que sobrevoava os Estados Unidos.

A China admitiu que o balão lhe pertence, mas disse que se tinha extraviado da rota devido a ventos fortes e que é usado para fins meteorológicos, não para espionagem.

Os Estados Unidos dizem não acreditar nesse argumento porque o balão "estava em trânsito para passar sobre localizações militares sensíveis".