EUA afirmam que Rússia está a comprar armas à Coreia do Norte

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken © Pat Hoelscher/AFP

Por Lusa 29 Julho, 2023 • 09:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os Estados Unidos da América (EUA) acreditam que o ministro da Defesa russo está na Coreia do Norte para garantir o fornecimento de armas necessárias para a guerra na Ucrânia, afirmou na sexta-feira o secretário de Estado norte-americano.

Na sequência de uma rara visita a Pyongyang do ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, Antony Blinken declarou que a Rússia estava a comprar armas aos aliados.

"Vemos a Rússia a procurar desesperadamente apoio, armas, onde quer que as possa encontrar, para continuar a agressão contra a Ucrânia", acrescentou.

"Vemos isso com a Coreia do Norte, vemos isso com o Irão, que forneceu à Rússia muitos drones, usados para destruir infraestruturas civis e matar civis na Ucrânia", continuou.

Durante a estada na Coreia do Norte, Shoigu encontrou-se com o líder do país, Kim Jong-un, durante "uma reunião amigável", por ocasião do 70.º aniversário da assinatura do armistício que pôs fim aos combates na Guerra da Coreia (1950-53), de acordo com os meios de comunicação social estatais de Pyongyang.

A Rússia, aliada histórica da Coreia do Norte, é um dos poucos países com os quais Pyongyang mantém relações amistosas.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA