EUA anunciam ajuda humanitária no valor de 228 milhões de euros para o Sudão

O conflito no Sudão já fez mais de 700 mortos

O Governo norte-americano anunciou esta terça-feira um novo pacote de ajuda humanitária de 245 milhões de dólares (228 milhões de euros) para o Sudão e países vizinhos, no contexto dos combates entre o Exército sudanês e os paramilitares das Forças de Reação Rápida (RSF).

"Com este financiamento [de perto de 228 milhões de euros], os nossos parceiros humanitários podem responder às novas necessidades decorrentes do conflito em curso, que deslocou cerca de 840 mil pessoas no interior do país e obrigou outras 250 mil a fugir desde 15 de abril", quando iniciaram os combates entre as Forças Armadas sudanesas e o grupo paramilitar RSF, afirmou o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, em comunicado.

Na nota, o Departamento de Estado norte-americano refere que o anúncio eleva a assistência humanitária de Washington ao Sudão e aos países vizinhos - Chade, Egito, Sudão do Sul e República Centro-Africana - para 880 milhões de dólares (816 milhões de euros) no ano fiscal de 2023.

Blinken afirmou, num vídeo publicado de manhã pela embaixada norte-americana em Cartum no seu perfil da rede social Twitter, que Washington vai punir com sanções aqueles que incitarem à rutura do cessar-fogo entre as partes, que entrou em vigor na segunda-feira.

O Governo saudita saudou esta terça-feira a assinatura do cessar-fogo, dizendo esperar que as conversações de paz se concentrem numa cessação permanente das hostilidades, de acordo com a agência noticiosa SPA.

A capital do Sudão, Cartum, tem sido palco de novos bombardeamentos e confrontos nas últimas horas, apesar da entrada em vigor do cessar-fogo.

Os residentes indicaram que os aviões efetuaram bombardeamentos no sul e nordeste da capital, tendo sido registados confrontos em várias zonas da cidade.

O acordo assinado recentemente na cidade saudita de Jeddah entre as partes para a cessação das hostilidades, que já fez mais de 700 mortos, inclui também um mecanismo de controlo em que participam representantes da Arábia Saudita e dos Estados Unidos.