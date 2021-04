EUA anunciam operação para combater tráfico humano na fronteira com o México

Vai haver "ações específicas" para os traficantes, como, por exemplo, a pena de prisão © EPA

A Casa Branca anunciou esta quarta-feira o início de uma operação contra o tráfico de imigrantes na fronteira entre os Estados Unidos e o México, como parte da estratégia delineada para combater a imigração ilegal.

O anúncio foi feito pelo Secretário de Segurança Nacional, Alejandro Nicholas Mayorkas, sem detalhar os moldes em que vai decorrer a "Operação Sentinela", limitando-se a referir que tem como propósito "desmantelar as organizações criminosas transnacionais que introduzem clandestinamente os migrantes" nos Estados Unidos da América (EUA).

O governante acrescentou que vai haver "ações específicas" para os traficantes, como, por exemplo, a pena de prisão, a revogação da documentação e a congelamento de contas bancárias que tenha nos EUA.

O Gabinete Aduaneiro e de Proteção Fronteiriça, o Serviço de Controlo de Imigração e Aduaneiro, o Gabinete de Investigações de Segurança Nacional, o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos da América e a Administração para o Controlo de Drogas estão envolvidos na operação.

Alejandro Mayorkas antecipou que as medidas colocadas em práticas nas próximas semanas "melhorarão a fronteira dos Estados Unidos e ajudarão a salvar a vida dos migrantes vulneráveis".

Já o diretor interino do Gabinete Aduaneiro e de Proteção Fronteiriça, Troy Miller, detalhou que só este ano fiscal aquela agência federal "resgatou" 4.766 imigrantes na fronteira com o México, face aos 5232 registados no ano fiscal de 2020.

Violações, abandono de crianças e maus-tratos são algumas das denúncias imputadas às organizações responsáveis pelo tráfico humano.