EUA classificam China como maior ameaça à liberdade desde a II Guerra Mundial

Pequim está a preparar-se "para um confronto aberto a longo prazo com os EUA" © EPA

Por Lusa 04 Dezembro, 2020 • 08:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O chefe dos serviços de inteligência norte-americanos classificou esta sexta-feira a China como a "maior ameaça à democracia e à liberdade no mundo desde a II Guerra Mundial", numa altura de rápida deterioração na relação bilateral.

"A República Popular da China representa hoje a maior ameaça à América e a maior ameaça à democracia e à liberdade no mundo desde a II Guerra Mundial", escreveu o diretor da Inteligência Nacional dos Estados Unidos, John Ratcliffe, num artigo de opinião publicado pelo jornal Wall Street Journal,

John Ratcliffe acusou o país asiático de usurpar segredos comerciais e tecnologias de Defesa à indústria norte-americana.

O responsável da Administração de Donald Trump descreveu ainda operações desenvolvidas por agentes chineses para influenciar ou comprometer membros do Congresso dos Estados Unidos, através de pressão económica.

O chefe da inteligência alertou para um cenário em que fábricas detidas por chineses e que empregam milhares de norte-americanos podem influenciar os chefes sindicais a voltarem-se contra membros do Congresso que apoiam políticas que desagradam a Pequim.

"O sindicalista entra em contacto com o seu legislador e indica que os membros do seu sindicato não apoiarão a sua reeleição. Ele diz a si mesmo que está a proteger os seus membros, mas naquele momento o sindicalista está a cumprir as ordens da China, e o congressista está a ser influenciado pela China, quer se aperceba ou não", contou John Ratcliffe.

"A nossa inteligência mostra que Pequim conduz regularmente este tipo de operação de influência nos Estados Unidos", escreveu. "Os dirigentes chineses procuram subordinar os direitos do indivíduo à vontade do Partido Comunista (PCC)".

O governante disse ter alterado o orçamento anual de 85 mil milhões de dólares (70 mil milhões de euros) dos serviços de inteligência para aumentar o foco na China.

Pequim está a preparar-se "para um confronto aberto a longo prazo com os EUA. Washington também deve estar preparado", alertou.

As relações entre a China e os Estados Unidos bateram no ponto mais baixo em mais de 30 anos, abaladas por uma prolongada guerra comercial e tecnológica, disputas em torno do estatuto de Hong Kong, a soberania do mar do Sul da China ou abusos dos Direitos Humanos no país asiático.

Esta semana, O Governo dos Estados Unidos aprovou regras novas e mais rígidas visando restringir a entrada de membros do Partido Comunista Chinês no seu território.

As novas restrições encurtam a duração dos vistos para membros do PCC e familiares diretos de 10 anos para um mês. Os restantes cidadãos chineses podem continuar a requerer vistos de visita válidos por dez anos e com múltiplas entradas.

O departamento de Estado norte-americano disse que os membros do PCC são "hostis aos valores americanos" e estão envolvidos em "atividades malignas".