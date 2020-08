EUA com 1.429 mortes por Covid-19 e 52.839 casos nas últimas 24 horas

© Michael Reynolds/EPA

Os Estados Unidos registaram 1.429 mortes causadas pela Covid-19 e 52.839 casos confirmados, nas últimas 24 horas, indicou a Universidade Johns Hopkins.

Desde o início da pandemia no país foram contabilizadas 5.191.689 infeções e 165.909 óbitos, de acordo com a contagem independente da universidade norte-americana, sediada em Baltimore (leste), até às 20h00 de quarta-feira (01h00 de hoje em Lisboa).

Embora Nova Iorque já não seja o estado com o maior número de infeções, continua a ser o que contabiliza mais mortes (32.797), um número superior ao de países como França ou Espanha.

Só na cidade de Nova Iorque morreram 23.602 pessoas.

Seguem-se Nova Jersey, com 15.885 mortes, Califórnia, com 10.699, Texas, com 9.483, e Florida, com 8.765. Outros estados com um elevado número de óbitos são o Massachussetts (8.751), o Illinois (7.881), a Pensilvânia (7.380) e o Michigan (6.539).

Em termos de infeções, o estado da Califórnia registou 589.238, desde o início da pandemia, seguindo-se Florida (550.901), Texas (522.846) e Nova Iorque (422.703).

Os Estados Unidos são o país com mais mortos e mais casos de infeção confirmados.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 743 mil mortos e infetou mais de 20,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

