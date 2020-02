EUA condenam "detenção arbitrária" de tio de Juan Guaidó

A porta-voz do Departamento de Estados dos EUA, Morgan Ortagus © AFP

Os Estados Unidos da América (EUA) condenaram este sábado a detenção de Juan Marquez, tio do líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, exigindo a sua libertação imediata.

Juan Marquez foi detido na terça-feira passada, quando aterrou em Caracas num voo da TAP oriundo de Lisboa, acompanhado de Guaidó, acusado de ter transportado explosivos sintéticos, coletes à prova de bala e um plano, escrito em inglês, para realizar ataques terroristas na Venezuela.

O Governo português já pediu um inquérito para averiguar a veracidade das acusações que envolvem a transportadora aérea portuguesa, dizendo não ter qualquer indício de irregularidades no voo que transportou Marquez e Guaidó.

As autoridades venezuelanas acusam ainda o embaixador português em Caracas, Carlos Sousa Amaro, de interferir nos assuntos internos da Venezuela, ao interceder pelo tio de Juan Guaidó, Juan Marquez.

Este sábado a porta-voz do Departamento de Estados dos EUA, Morgan Ortagus, responsabilizou o Presidente eleito venezuelano, Nicolás Maduro, pela "segurança e bem-estar" da família de Guaidó, reconhecido por mais de 50 países como o legítimo Presidente interino da Venezuela.

Em comunicado, a Casa Branca lembra que a companhia aérea portuguesa TAP declarou publicamente que "é impossível viajar com explosivos", considerando falsas as acusações feitas pelo regime de Maduro contra o tio de Juan Guaidó.

"As acusações absurdas apresentadas exemplificam o crescente desespero de Maduro e dos seus corruptos colaboradores", disse Ortagus, em comunicado, pedindo a libertação imediata de Juan Marquez.

"A fabricação de factos para justificar detenções arbitrárias por razões políticas é um instrumento comum" do Governo de Maduro, acusou a porta-voz do Governo norte-americano, lembrando que ele já foi usado no passado para afastar opositores políticos do regime e recordando que, em 2019, foram denunciadas 2219 detenções arbitrárias na Venezuela.

Morgan Ortagus acrescentou que "estes atos deploráveis apenas atrasam a solução da trágica crise na Venezuela que Maduro e os seus colaboradores insistem em perpetuar".

Joel García, advogado de Juan Marquez, classificou a detenção do seu cliente como "vil e grosseiro esquema" destinado a pressionar Juan Guaidó, que regressou por Lisboa após uma tournée política pela Europa, após ter sido recebido na Casa Branca, a 5 de janeiro.