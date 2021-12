EUA criticam falta de empenho do Irão nas negociações sobre energia nuclear

Antony Blinken, chefe da diplomacia norte-americana © Eduardo Muñoz/AFP

Por Lusa 14 Dezembro, 2021 • 09:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os Estados Unidos preparam de forma "ativa" em conjunto com os aliados um acordo sobre a energia nuclear iraniana em caso de as negociações falharem, disse esta terça-feira o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken.

"Dentro de pouco tempo poderá ser demasiado tarde. O Irão não está empenhado em verdadeiras negociações", disse Blinken numa conferência de imprensa em Jacarta, Indonésia, referindo-se às negociações de Viena em que participam representantes de Teerão.

"Sem progressos rápidos (...) o acordo sobre a energia nuclear do Irão vai ser uma 'concha vazia'", acrescentou citando as propostas dos negociadores alemães, britânicos e franceses.

"O que vemos agora é que o Irão está a perder um tempo precioso defendendo as posições deles que são incompatíveis com um regresso ao acordo de 2015", disse ainda o secretário de Estado norte-americano que se encontra na capital da Indonésia.

Neste sentido, Antony Blinken voltou a dizer que apesar da diplomacia ser a melhor opção mas alertou que os Estados Unidos estão a discutir com parceiros e aliados novas alternativas.

Por outro lado, Antony Blinken, não se pronunciou sobre as declarações do homólogo britânico que afirmou domingo que as atuais negociações são a "última oportunidade para o Irão".

As negociações indiretas entre o Irão e os Estados Unidos, intermediadas pelos europeus, foram retomadas no final de novembro em Viena na tentativa de recuperar o acordo de 2015 que supostamente impedia a República Islâmica de fabricar armamento nuclear.

O acordo internacional foi afetado após a retirada unilateral dos Estados Unidos em 2018, durante a presidência de Donald Trump.