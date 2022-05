EUA e Canadá investigam surto de hepatite A ligado a morangos

Foram registados, até ao momento, 27 casos de hepatite A ligados ao consumo dos morangos, nos dois países © Mohamed Messara/EPA

As autoridades reguladores alimentares norte-americanas e canadianas estão a investigar um surto de hepatite A que pode estar relacionado com o consumo de morangos.

Em causa estão frutos orgânicos das marcas FreshKampo e H-E-B que foram vendidos em várias lojas e supermercados nos Estados Unidos e no Canadá, entre os quais o Aldi, Kroger, Safeway, Walmart e Trader Joe's, de 5 de março a 25 de abril, segundo a Sky News.

Nos Estados Unidos, 17 pessoas que comeram morangos contraíram hepatite A (15 no estado da Califórnia, uma no Minnesota e outra no Dakota do Norte), 12 das quais tiveram de ser hospitalizadas, segundo a Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos da América. Já no Canadá, foram registados dez casos, com quatro a obrigar ao internamento dos doentes, apontam a Agência Canadiana de Inspeção de Alimentos e a Agência para a Saúde Pública do Canadá.

A marca FreshKampo já garantiu que está a trabalhar de perto com os reguladores para identificar a origem do problema. Já a H-E-B afirmou que deixou de vender os produtos em questão e aconselhou quem tivesse comprado morangos a deitá-los fora ou a devolvê-los na loja onde foram obtidos.

Frutos como os morangos são um canal de transporte comum para os vírus, uma vez que se tratam de bagas sensíveis, que têm de ser apanhadas à mão. A transmissão do vírus ocorre, geralmente, pela via fecal-oral, através da ingestão de alimentos ou água contaminados. Por exemplo, se a pessoa que colheu os morangos não tiver lavado as mãos convenientemente após usar a casa de banho, pode transferir o vírus para a fruta. Outra forma de contágio é a lavagem dos morangos com água contaminada, que pode transportar o vírus.

De acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS), a hepatite A é uma infeção aguda, causada por um vírus de RNA, do género Hepatovírus. Os sintomas podem incluir febre, mal-estar, náuseas, vómitos, dor abdominal, falta de apetite, urina escura e icterícia (coloração amarelada da pele e dos olhos). A infeção só é sintomática em 30% dos casos com idade inferior a 6 anos. Em crianças mais velhas e adultos a infeção provoca, geralmente, doença clínica em mais de 70% dos casos. O período médio de incubação do vírus é de 28 a 30 dias, variando de 15 a 50 dias.

Apesar de não estar incluída no Programa Nacional de Vacinação, existe uma vacina para a Hepatite A, que é gratuita no SNS.