EUA, Japão e Chile emitem alertas de tsunami depois de erupção no Pacífico

© Agência Meteorológica de Tonga

Por Lusa 15 Janeiro, 2022 • 17:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estados Unidos, Japão e Chile emitiram este sábado alertas de 'tsunami' na sequência de uma erupção de um vulcão submarino esta manhã ao largo da ilha do Pacífico Sul Tonga, que já foi atingida por uma onda gigante.

Poucas horas depois, o organismo nacional de emergências do Chile emitiu um alerta e pediu a evacuação das costas da Ilha de Páscoa, do arquipélago de Juan Fernández, da ilha de San Félix e da Antártida.

O Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha do Chile declarou, numa mensagem divulgada através da rede social Twitter, um "estado de precaução" que, de acordo com a escala de riscos desta agência, indica "a possibilidade de um pequeno tsunami" nesses territórios.

No Chile, a zona mais próxima da Ilha de Tonga é Rapa Nui, conhecida como Ilha de Páscoa, localizada a 3.800 quilómetros do continente do país.

O arquipélago de Juan Fernández e a ilha de San Félix estão muito mais próximos da América do Sul, a cerca de 600 quilómetros de distância.

Também a Agência Meteorológica do Japão emitiu um alerta de tsunami na costa leste do arquipélago, com especial risco para o grupo das ilhas Amami e Tokara (no sudoeste do país), referindo prever ondas de até três metros de altura.

As ilhas de Amami e Tocara já foram alvo de uma primeira onda considerada como um início do tsunami, com 1,2 metros de altura.

As ondas podem atingir até um metro na costa japonesa, segundo a mesma fonte, que inclui precauções para as áreas de Hokkaido, Chiba, Tóquio, Iwate e Kagoshima, tendo as autoridades pedido que a população se afaste do mar e se retire para lugares altos.

Até agora nenhum dano foi relatado no país.

O mais recente alerta partiu do organismo da administração oceânica e atmosférica dos Estados Unidos, cujo aviso foi dedicado sobretudo à costa oeste do país, afetando os estados do Havai, Califórnia, Oregon, Washington e Alasca.

As ondas esperadas não ultrapassarão, segundo o organismo norte-americano, meio metro de altura e o seu início era esperado para a Califórnia, às 07:35 locais (15:00 em Lisboa), sendo que o alerta estará em vigor até cerca das 18:00 de Lisboa.

O tsunami que atingiu Tonga alcançou algumas casas e edifícios frente à praia e inundou rapidamente as imediações, de acordo com vídeos publicados nas redes sociais por testemunhas que refugiaram nos telhados das suas casas.

As autoridades locais emitiram um alerta de tsunami para todo o país após a erupção do vulcão submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai, a cerca de 65 quilómetros da ilha de Tongatapu, a principal desta nação insular povoada por 71.000 habitantes.

Segundo os testemunhos, o vulcão entrou em erupção às 17:20 (04:20 de Lisboa) e lançou uma enorme nuvem de cinza no ar, noticia o portal da Radio New Zealand.

As ondas também atingiram parte da ilha Vanua Levu, no nordeste das Fiji, enquanto as autoridades de Samoa emitiram um alerta perante a possibilidade de subida do nível das águas.

O site Islands Business News informou, por sua vez, que uma unidade de tropas policiais e militares retiraram o rei Tupou VI de Tonga do seu palácio, perto da costa, levando-o para terrenos mais altos.

A Agência de Gestão de Emergências da Nova Zelândia disse no Twitter esperava "fortes correntes e ondulações invulgarmente imprevisíveis" ao largo da costa norte e leste da Ilha do Norte e das Ilhas Chatham daquele país oceânico.

A explosão do vulcão Hunga Tonga Hunga Ha'apai foi a última de uma série de grandes erupções.

O site de notícias Matangi Tonga relatou que os cientistas observaram fortes explosões, trovões e relâmpagos perto do vulcão, após este ter começado a entrar em erupção no início da sexta-feira.