EUA oferecem milhões para capturar ex-elementos das autoridades venezuelanas

Os Estados Unidos oferecem recompensas até 10 milhões de dólares (8,5 milhões de euros) por informações que levem à "detenção ou condenação" de três venezuelanos suspeitos de tráfico de droga.

A informação foi adiantada pelo Procuradoria-Geral dos EUA para o Distrito Sul da Florida e é relativa a três ex-elementos das autoridades policiais venezuelanas, acusados de tráfico de droga e outros crimes e que não comparecem no tribunal.

Os antigos funcionários são o antigo chefe da Inteligência Económica do Serviço Nacional Bolivariano de Inteligência (Sebin) Pedro Luis Martín Olivares, de 53 anos, o ex-chefe da Interpol na Venezuela Rodolfo McTurk-Mora, de 58 anos, e o antigo chefe da Brigada Antinarcóticos do Corpo Científico, Criminal e de Investigação Criminal (CICPC) do país Jesús Alfredo Itriago, de 62 anos, segundo um comunicado divulgado na terça-feira.

Martin Olivares foi acusado em abril de 2015, por um júri federal em Miami, de distribuir mais de cinco quilogramas de cocaína, sabendo que seria ilegalmente importada para os Estados Unidos, entre outros crimes, detalhou a acusação.

Em maio de 2018, o Governo dos EUA incluiu Martín Olivares na sua "lista negra" de traficantes de droga, acusando-o de lavar dinheiro juntamente com Hugo Carvajal, homem de confiança do falecido Presidente venezuelano, Hugo Chávez.

Para conduzir à sua captura, estão a ser oferecidos até 10 milhões de dólares através do Programa de Recompensas de Narcóticos do Departamento de Estado dos EUA.

De acordo com a nota divulgada, McTurk-Mora é acusado de conspirar para importar mais de cinco quilogramas de cocaína para os Estados Unidos e conspirar com outros para corromper e impedir a acusação federal do traficante de droga Jaime Alberto Marín Zamora, agora condenado.

A Procuradoria-Geral da Florida diz que McTurk-Mora utilizou a sua posição como chefe da Interpol para pedir subornos aos traficantes presos na Venezuela e impedir a sua extradição para os Estados Unidos.