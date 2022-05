Detido suspeito de planear assassinato de George W. Bush

George W. Bush © AFP

Por Clara Maria Oliveira com agências 25 Maio, 2022 • 09:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um cidadão iraquiano foi detido, esta terça-feira, após ser considerado suspeito de planear um ataque terrorista para matar o ex-presidente dos EUA, George W. Bush.

Shihab Ahmed Shihab, que pediu asilo político nos Estados Unidos, disse a um informador do FBI que queria trazer pelo menos outros quatro iraquianos para os EUA, através da fronteira com o México, para colocar o plano em prática, segundo uma declaração da instituição de serviços secretos dos EUA, citada pela AFP e apresentada num tribunal federal de Columbus, no estado do Ohio.

Dois dos integrantes do grupo seriam ex-agentes da inteligência iraquiana, enquanto os outros seriam membros do autoproclamado Estado Islâmico e de outro grupo sediado no Catar, que Shihab chamava "Aal-Raed" - trovão, quando traduzido do árabe.

O suspeito disse ao informador que o grupo queria matar Bush, que ordenou a invasão ao Iraque em 2003, porque o consideravam "responsável pelo assassinato de muitos iraquianos e pelo colapso de todo o Iraque". Durante a conversa, também informou ser primo do ex-chefe do EI Abu, Bakr al-Baghdadi, e que matou americanos nos anos posteriores à invasão.

Shihab foi detido esta terça-feira e acusado num tribunal federal pelo crime de imigração e cumplicidade na tentativa de assassinato de um ex-funcionário americano.

O suspeito e o informador dos serviços secretos dos EUA chegaram a vigiar locais ligados a Bush, na cidade de Dallas, no estado do Texas, e discutiram como obter armas, uniformes de seguranças e veículos para concluir o plano. O iraquiano também se ofereceu para ajudar um segundo informador do FBI a conseguir vistos para membros da sua família nos Estados Unidos por algumas dezenas de milhares de dólares.

Shihab chegou aos Estados Unidos com visto de visitante em setembro de 2020 e pediu asilo em março de 2021, quando o mesmo expirou.