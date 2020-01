EUA proíbem entrada no país a ministro cubano

© pixabay

Os Estados Unidos anunciaram hoje que o ministro das Forças Armadas cubano está proibido de entrar no território norte-americano, acusando o representante de ser conivente com as violações dos direitos humanos cometidas pelo Governo venezuelano de Nicolás Maduro.

Para Washington, o general Leopoldo Cintras Frias "tem responsabilidade nas ações de apoio de Cuba" ao regime do líder socialista venezuelano Nicolás Maduro, cuja saída do poder é defendida pelas autoridades norte-americanas.

"Juntamente com agentes militares e dos serviços de informação de Maduro, o MINFAR [Ministério das Forças Armadas Revolucionárias cubanas] está envolvido em graves abusos e violações dos direitos humanos na Venezuela, incluindo tortura, punições e penas cruéis, desumanas ou degradantes" contra opositores de Maduro, declarou o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, citado numa nota do Departamento de Estado.

A par de Leopoldo Cintras Frias, estão também proibidos de entrar nos Estados Unidos os filhos do ministro: Deborah Cintra Gonzalez e Leopoldo Cintra González.

Os Estados Unidos constam entre os mais de 50 países que reconhecem o opositor Juan Guaidó (que se autoproclamou Presidente interino venezuelano em janeiro de 2019) como o líder legítimo da Venezuela.

Cuba, ao lado da Rússia e da China, continua a apoiar Nicolás Maduro.