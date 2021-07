EUA prometem continuar bombardeamentos no Afeganistão se ofensiva talibã persistir

© Sajjad Hussain/AFP

Os Estados Unidos vão continuar os ataques aéreos de apoio às forças afegãs se os talibãs continuarem a ofensiva que realizam desde o início de maio, alertou neste domingo (25) o chefe das operações militares norte-americanas no país.

"Os Estados Unidos intensificaram os seus ataques aéreos em apoio às forças afegãs nos últimos dias e estamos prontos para continuar com esse alto nível de apoio nos próximos dias, se os talibãs continuarem seus ataques", disse o general Kenneth McKenzie, que chefia o Comando Central do Exército dos EUA (Centcom).

Os talibãs têm conquistado grandes áreas rurais do Afeganistão com uma ofensiva ao longo dos últimos três meses, que coincide com o início da retirada final das forças internacionais, agora quase completa. As forças afegãs ofereceram pouca resistência e controlam apenas as capitais provinciais e as principais estradas.

"Gostaria de ser claro: o governo do Afeganistão vai ser submetido a testes nos próximos dias", disse o general McKenzie.

Como chefe da Centcom, que supervisiona as atividades militares dos EUA em 20 países no Médio Oriente e na Ásia, McKenzie lidera operações militares no Afeganistão desde 12 de julho, quando terminou o comando do general Austin Scott Miller.

O recente avanço relâmpago dos talibãs gerou temores de que voltem a tomar o poder, quase 20 anos após terem sido derrubados por uma coligação internacional liderada pelos EUA, devido à recusa em entregar o líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, após os ataques de 11 de setembro.