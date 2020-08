EUA querem explorar petróleo e gás em refúgio de vida selvagem no Ártico

© Polar Bears International /Steven C. Amstrump/AFP

Vários grupos ecologistas anunciaram na segunda-feira que vão recorrer à justiça para procurarem bloquear a exploração de petróleo e gás no refúgio de vida selvagem dos EUA no Ártico, no estado do Alasca.

A iniciativa da Sociedade Nacional Audubon, do Centro para a Diversidade Biológica, do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais e da EarthJustice é justificada com a alegação de que tal exploração causaria um "prejuízo irreparável" à vida selvagem, à tundra e ao clima da região.

A autorização daquela exploração foi concedida pelo Governo norte-americano, que é acusado de ignorar o prejuízo irreversível que vai provocar a um dos principais espaços mundiais da vida selvagem, ameaçando espécies como o urso polar, o caribu e milhões de aves migratórias.

Na sua petição, aqueles grupos pedem que o tribunal federal bloqueie o programa de leilões, uma vez que ignora as leis federais de política ambiental, espécies em vias de extinção, administração de refúgios de vida selvagem e a lei de conservação de terras de interesse nacional do Alasca.

"A Earthjustice tem estado a proteger o Refúgio Nacional da Vida Selvagem do Ártico (ANWR, na sigla em inglês) desde os anos 1980. Hoje estamos a tomar medidas para parar um governo que está a pisar as leis desenhadas para cuidar desta paisagem insubstituível", afirmou, em comunicado, o advogado da Earthjustice, Erik Grafe.

Ignoradas são também as alterações climáticas, bem como as comunidades indígenas e os seus direitos, acrescentou.