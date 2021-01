EUA registam 1506 mortos e 232.841 casos de Covid-19 em 24 horas

Passagem de ano em Nova Iorque © AFP

Os Estados Unidos registaram 1506 mortos e 232.841 infetados com o coronavírus em 24 horas, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Com o último balanço efetuado às 20h00 de domingo (01h00, em Lisboa), o país contabiliza agora 351.426 óbitos por Covid-19 e 20.614.190 casos da doença desde o início da pandemia.

O estado de Nova Iorque continua a ser o mais duramente atingido pela pandemia com 38.369 mortes, seguindo-se o Texas com 28.654.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos e também com mais casos de infeção confirmados. O número provisório de mortes excede de longe as previsões iniciais da Casa Branca.

O Instituto de Métricas e Avaliação da Saúde da Universidade de Washington estimou que até à altura em que Trump deixar a Casa Branca, a 20 de janeiro, 420 mil pessoas terão morrido, com o número a subir para 560 mil em 01 de abril.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.835.824 mortos resultantes de mais de 84,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

