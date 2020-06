EUA registam 941 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas

EUA já registam mais de 2 milhões de casos de Covid-19 © CJ Gunther/EPA

Por Lusa 12 Junho, 2020 • 07:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os Estados Unidos da América (EUA) registaram 941 mortos devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 113.774 mil óbitos desde o início da pandemia.

De acordo com os números contabilizados diariamente pela Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos registam agora 2.021.990 de casos de contágio, sendo que cerca de 520 mil pessoas foram dadas como curadas.

Apesar do medo de uma segunda vaga no país o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, já alertou que o país não poderia "fechar a economia novamente".

"Acho que aprendemos que, se encerramos a economia, estamos a causar mais danos", acrescentou, explicando que os testes e a capacidade dos hospitais são agora suficientes para evitar mais confinamentos.

A pandemia de Covid-19 já provocou cerca de 418 mil mortos e infetou mais de 7,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.504 pessoas das 35.910 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19