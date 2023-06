EUA sabiam que Ucrânia tinha planos para atacar os gasodutos Nord Stream

© Guarda Costeira da Suécia/EPA

Três meses antes da destruição dos dois gasodutos Nord Stream, os Estados Unidos da América foram informados de planos da Ucrânia para atacar essas infraestruturas. A informação foi avançada pelo Washington Post, que cita documentos classificados da CIA revelados por Jack Teixeira.

Esses documentos mostram que os dados foram recolhidos por um serviço de espionagem de um país europeu, que o jornal não identifica para não colocar em risco indivíduos e operações.

Logo em junho do ano passado, Washington avisou a Alemanha e outros países europeus, que apesar da informação responsabilizaram a Rússia pelos ataques.

O relatório entregue aos serviços secretos americanos tem detalhes muito específicos, como os números dos operacionais ucranianos que compunham a pequena equipa e os métodos de ataque que podiam ser usados. Revela ainda que os envolvidos respondiam diretamente ao chefe do Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas, que foi colocado no comando para que o Presidente não soubesse da operação. Ao manterem Zelensky à margem, os militares davam-lhe a possibilidade de, sem mentir, negar envolvimento num ataque que podia comprometer o apoio ocidental.

O relatório da secreta europeia adianta que a operação militar acabou por ser suspensa por razões desconhecidas, mas as forças de segurança alemãs que investigaram os ataques garantem que há muitas semelhanças entre o que aconteceu em setembro (as explosões) e o que estava a ser planeado pela Ucrânia.

Os militares de Kiev previam enviar uma equipa de seis soldados das operações especiais que, com identidades falsas, queriam alugar um barco, usar depois um submersível para mergulharem até ao fundo do Mar Báltico e danificarem ou destruírem os gasodutos.

Depois das investigações, os alemães acreditam que seis homens com passaportes falsos alugaram um iate no país, colocaram, e detonaram os explosivos que interromperam a circulação de gás no Nord Stream 1 e danificaram o Nord Stream 2, que nunca chegou a funcionar.

Os investigadores encontraram vestígios dos explosivos usados na cabine do iate e conseguiram ligar cidadãos ucranianos ao aluguer do barco.

O Washington Post revela ainda que, depois de responsabilizarem a Rússia, alguns elementos da administração Biden admitem agora, em privado, que não há provas do envolvimento de Moscovo.

Publicamente, os Estados Unidos e alguns países europeus recusam-se, no entanto, a fazer qualquer acusação à Ucrânia com medo que isso possa enfraquecer a aliança ocidental de apoio a Kiev.