EUA supera Itália com registo de 18.860 mortes

EUA é o país do mundo mais afetado pela pandemia © Universidade John Hopkins

Por Lusa 11 Abril, 2020 • 17:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os Estados Unidos da América são desde este sábado o país mais afetado pela pandemia da covid-19, com o registo de 18.860 até agora, ultrapassando a Itália, de acordo com os dados divulgados pela Universidade Johns Hopkins.



Atualmente, a Itália regista 18.849 mortes relacionadas com o novo coronavírus, segundo a contagem disponibilizada pela agência AFP, baseada em relatórios oficiais.



Além do número de mortes, os Estados Unidos da América é o país mais afetado pela contaminação da covid-19, com mais de 500.000 pessoas infetadas.

Um homem de máscara a passar em Times Square, Nova Iorque © AFP

Nova Iorque fecha as escolas até ao final do ano letivo

O presidente da Câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, anunciou hoje que as escolas públicas da cidade vão continuar fechadas até ao final do ano letivo, que termina no final de junho.

"Não é uma decisão fácil ou satisfatória para aqueles que estão a fazer esforços para que os nossos filhos obtenham a melhor educação possível", afirmou, em conferência de imprensa, De Blasio.

Os edifícios escolares de Nova York, cidade que possui 1,1 milhões de estudantes, estão fechados desde 16 de março e, passada uma semana, iniciou-se o sistema de ensino à distância.

"Pedimos aos nossos educadores uma forma completamente diferente de ensinar. Eles tiveram uma semana para se reequipar e recorrer ao ensino a distância, ao ensino "online' e para o por a funcionar", afirmou.

O mayor da cidade de Nova Iorque, Bill De Blasio, num hospital de campanha © AFP

De Blasio resistiu ao encerramento das escolas quando a cidade de Nova Iorque registou as primeiras mortes pela covid-19.

Na altura, justificou a decisão afirmando que temia que os profissionais de saúde tivessem que ficar em casa para cuidar das crianças e que centenas de milhares de estudantes pobres passariam fome sem refeições escolares gratuitas.

Nova Iorque regista neste momento mais casos de infetados, 160 mil, do que muitos países individualmente.

LEIA TUDO SOBRE O CORONAVÍRUS