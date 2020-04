EUA tornam-se no primeiro país a ultrapassar um milhão de casos confirmados

EUA são o país mais afetado pela pandemia © AFP

Os Estados Unidos passaram esta terça-feira a ser o primeiro país do mundo a ultrapassar um milhão de casos confirmados da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, segundo os últimos dados da Universidade Johns Hopkins.

Às 18h00 desta terça-feira, o número de infetados nos Estados Unidos atingiu 1.002.498, enquanto o número de mortes cifrou-se em 57.266.

O Presidente dos Estados Unidos tem sido criticado pela gestão da crise. Esta segunda-feira, Donald Trump defendeu a reabertura dos estabelecimentos de ensino, numa conversa com os governadores estaduais sonbre o relançamento da economia.

A reabertura das escolas é apontada pelo Executivo americano como uma medida essencial para "fazer mover a economia" porque os adultos só podem regressar ao trabalho se tiverem locais de estudo seguros do ponto de vista sanitário para os filhos.

Esta terça-feira surgiu uma nova polémica com Donald Trump. O Washington Post adiantou que as agências de inteligência norte americanas emitiram, em janeiro e em fevereiro, mais de uma dúzia de avisos sobre a existência de um vírus na China, informação que foi minimizada pela Casa Branca. De acordo com o jornal, "Donald Trump não tem paciência para ler relatórios".

Os Estados Unidos são o país com mais vítimas mortais pela pandemia, à frente de Itália (27.359), Espanha (23.822) e França (23.327).