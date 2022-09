EUA vão investir 900 milhões de euros em rede de carregadores de carros elétricos em 35 estados

© Pixabay

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou na quarta-feira em Detroit que vai disponibilizar cerca de 900 milhões de dólares (cerca de 900 milhões de euros) para construir uma rede de carregadores para carros elétricos em 35 estados norte-americanos.

Os 900 milhões de dólares fazem parte dos 7500 milhões de dólares (cerca de 7.516 milhões de euros) contemplados para construir uma rede em todo o país.

"Tenho o prazer de anunciar que aprovámos o financiamento para os 35 principais estados, incluindo o Michigan, para construir as suas próprias infraestruturas de carregamento", disse Biden após visitar Salão do Automóvel Internacional da América do Norte (NAIAS, em inglês), em Detroit.

O chefe de Estado destacou que a rede vai ter 500 mil postos de recarga que vão facilitar a operação de viaturas elétricas nos Estados Unidos.

Biden explicou que a rede vai acabar com as limitações que os proprietários de carros elétricos têm enfrentado atualmente e vai permitir-lhes viajar de uma ponta a outra do país com facilidade e sem preocupações.