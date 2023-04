Euro. Bruxelas propõe "reforma abrangente" para "simplificar" governação económica

Tópicos chave Simplificação

Regras

Salvaguardas

Prazo

Comissão Europeia dará "mais autonomia" aos Estados-membros nas decisões sobre ajustamento das suas economias.

A Comissão Europeia apresentou, esta quarta-feira, um conjunto de três propostas legislativas para a reforma "mais abrangente" das regras de governação económica da UE desde o pós-crise económico e financeiro.

Bruxelas pretende "fortalecer" a sustentabilidade da dívida, permitindo, em simultâneo, "reformas e investimentos cruciais", criando para tal "um quadro de governação económica mais simples e transparente". Os Estados-membros terão o papel mais autónomo nas decisões a adotar, para alcançar os objetivos.

Para assegurar o que chama de "apropriação nacional mais forte com planos abrangentes de médio prazo", Bruxelas lembra que estes deverão ser elaborados "com base em regras comuns da UE", sendo os planos estruturais orçamentais nacionais de médio prazo "a pedra angular" do conjunto das três propostas que Bruxelas divulga esta quarta-feira, já consultadas pela TSF.

"Os Estados-Membros conceberão e apresentarão planos que estabeleçam os seus objetivos orçamentais, medidas para fazer face aos desequilíbrios macroeconómicos e reformas e investimentos prioritários durante um período de, pelo menos, quatro anos", detalha a proposta, indicando que "esses planos serão avaliados pela Comissão e aprovados pelo Conselho com base em critérios comuns da UE".

Bruxelas acredita que a integração dos objetivos orçamentais, de reforma e de investimento "num único plano de médio prazo ajudará a criar um processo coerente e simplificado", que contribuirá para "reforçar a apropriação nacional". Os Estados Membros adquirem "maior margem de manobra para definir seus próprios caminhos de ajustamento orçamental e compromissos de reforma e investimento".

"Os Estados Membros apresentarão relatórios anuais de progresso para facilitar a monitorização e cumprimento mais eficazes da implementação desses compromissos", refere a Comissão Europeia.

Num comunicado divulgado, em Bruxelas, a Comissão Europeia afirma que as futuras regras deverão "promover o crescimento sustentável e inclusivo em todos os Estados Membros", através de "reformas e investimentos".

"As propostas abordam as deficiências do quadro atual [e] têm em conta a necessidade de reduzir os crescentes níveis de dívida pública, tiram partido das lições aprendidas com a resposta política da UE à crise da Covid-19 e preparam a UE para os desafios futuros, apoiando o progresso rumo a uma sociedade ecológica, digital, inclusiva e resiliente e tornará a economia da UE mais competitiva", anuncia a Comissão Europeia.

Saliente-se que o futuro processo de supervisão orçamental "será integrado no Semestre Europeu, que continuará a ser o quadro central de coordenação das políticas económicas e de emprego".

Simplificação

A Comissão Europeia pretende criar um quadro de "regras mais simples" para acomodar as diferenças orçamentais entre o conjunto dos Estados-membros.

"A situação fiscal, os desafios e as perspetivas económicas variam muito entre os 27 Estados-Membros da UE", afirma a Comissão, distanciando-se da ideia de "uma abordagem única" para o conjunto, pois considera que "não funciona".

"Os planos dos Estados-Membros definirão as suas trajetórias de ajustamento orçamental. Estes serão formulados em termos de metas de despesas plurianuais, que serão o único indicador operacional para a supervisão orçamental, simplificando assim as regras", refere a Comissão Europeia.

Regras

Bruxelas propõe emitir uma "trajetória técnica" específica para cada país, para o caso dos Estados-membros "com um défice público superior a 3% do PIB ou uma dívida pública superior a 60% do PIB. O objetivo será "garantir" que a dívida é orientada para uma "trajetória descendente ou se mantenha em níveis prudentes", ao mesmo tempo em que "o défice se mantenha ou seja reduzido e mantido abaixo de 3% do PIB no médio prazo".

Nos casos em que os Estados-membros apresentam um défice público inferior a 3% do PIB e uma dívida pública inferior a 60% do PIB, "a Comissão dará informações técnicas (...) para assegurar que o défice público se mantém abaixo do valor de referência de 3% do PIB também a médio prazo".

Bruxelas faz uma distinção entre "trajetórias técnicas e informações técnicas", e acrescenta que estas "orientarão os Estados-membros ao projetar as metas de despesas plurianuais".

Salvaguardas

A Comissão Europeia afirma que "serão aplicadas salvaguardas comuns para garantir a sustentabilidade da dívida, mantendo-se os valores de referência de 3% do PIB para o défice e de 60% do PIB no caso da dívida".

"O rácio dívida pública/PIB terá de ser inferior no final do período abrangido pelo plano do que no início desse período; e um ajuste orçamental mínimo de 0,5% do PIB ao ano como referência terá de ser implementado enquanto o défice permanecer acima de 3% do PIB."

A Comissão Europeia espera garantir que nos Estados-membros que disponham de "períodos de ajustamento orçamental alargado", os esforços orçamental "não sejam adiados para os últimos anos" desse período.

Bruxelas admite ainda "cláusulas de derrogação gerais e específicas de cada país", que deverão introduzir alguma flexibilidade, permitindo "desvios dos objetivos de despesa em caso de recessão económica grave na UE ou na área do euro no seu todo ou em circunstâncias excecionais fora do controlo do Estado-Membro com grande impacto nas finanças públicas". A decisão sobre a ativação das referidas cláusulas caberá ao Conselho da UE, com base numa recomendação da Comissão Europeia.

Prazo

As novas regras deverão ser aprovadas pelo Parlamento e pelo Conselho até ao final do ano, de modo a entrarem em vigor no início de 2024, quando for levantada a chamada "cláusula geral de escape", que suspendeu a disciplina orçamental, na sequência da crise da Covid-19.