Euro cai para 0,99330 dólares, o nível mais baixo desde a sua criação

O euro negociou esta segunda-feira abaixo do valor do dólar, atingindo o nível mais baixo desde 2002, quando começou a circular.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 0,99330 dólares, quando sexta-feira seguia a 1,0034.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0001 dólares.

O dólar tem vindo a reforçar-se devido à aversão ao risco e ao endurecimento da política monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed), que iniciou há meses uma subida das suas taxas de juro e deverá continuar a subi-las, o que torna os investimentos em dólares mais atrativos.

Com a economia norte-americana menos afetada pela guerra na Ucrânia do que a Europa, a Fed tem mais margem de manobra para agir do que os bancos centrais de países europeus.