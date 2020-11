Eurodeputada Isabel Santos quer visitar português preso na China

© Pixabay

A eurodeputada Isabel Santos quer visitar um português que está preso na China. Kok Tsz Lun tem dupla cidadania - portuguesa e chinesa - está preso desde agosto e é suspeito de separatismo, um crime que pode ser punido com pena de morte.

Isabel Santos explica à TSF que o recluso ainda não teve contacto com a família ou o advogado: "Neste momento, está em total isolamento, sem contacto nem com advogado nem com o exterior nem com a família. Depois de conversas com a Embaixada da China junto da União Europeia, e não havendo mais avanços em relação a essa matéria, eu decidi fazer um pedido de visita a este detido."

A eurodeputada aguarda uma resposta da China para uma visita humanitária.

"A China não reconhece a dupla cidadania, mas esta visita é, sobretudo, uma visita humanitária. Por isso, espero que a China reconheça o caráter humanitário desta visita e me conceda a visita", adianta.

Kok Tsz Lun foi detido em agosto quando a guarda costeira chinesa intercetou um grupo de 12 ativistas que navegava de Hong Kong para Taiwan.

De acordo com a Human Rights Watch, a prisão informou que os reclusos são suspeitos de travessia ilegal da fronteira, mas a organização humanitária informa que os jovens são também suspeitos de separatismo.