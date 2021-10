Eurodeputado Manfred Weber reeleito líder do grupo PPE e Paulo Rangel vice-presidente

Paulo Rangel © André Rolo / Global Imagens

O eurodeputado alemão Manfred Weber foi hoje reeleito líder da bancada do Partido Popular Europeu (PPE) no Parlamento Europeu, tendo Paulo Rangel (PSD) sido reconduzido numa das vice-presidências do grupo.

Segundo um comunicado do PPE, que para além dos eurodeputados do PSD inclui ainda o do CDS-PP, Weber foi reeleito presidente do grupo no PE por uma "grande maioria", sendo reconduzido pela terceira vez no cargo que exerce desde 2014.

Rangel foi um dos dez vice-presidentes eleitos.

Weber tinha anunciado, em 08 de setembro, a sua recandidatura à liderança da bancada parlamentar e a sua intenção de substituir Donald Tusk na presidência do PPE.