Eurodeputado próximo de Orbán apanhado em orgia. Demitiu-se alegando estar farto da política

Por Francisco Nascimento 01 Dezembro, 2020 • 23:35

O eurodeputado húngaro József Szájer demitiu-se no domingo, numa decisão que apanhou de surpresa os políticos do país. Numa carta enviada ao presidente do Parlamento Europeu, Davide Sassoli, Szájer dizia-se farto da política. Agora, a comunicação social belga descobriu que o antigo eurodeputado foi apanhado numa orgia em pleno confinamento.

O político próximo do primeiro-ministro Viktor Orbán é autor da revisão constitucional que proíbe o casamento homossexual na Hungria. Não bastasse ser apanhado no evento em tempo de Covid-19, com restrições apertadas, a "orgia" terá decorrido num bar gay.

A polícia, que foi chamada ao local por suspeitas de uma festa ilegal, nunca identificou os autores, mas adiantou que se encontravam na festa "25 pessoas, entre as quais vários diplomatas e um eurodeputado".

Em comunicado, Szájer admite que "as notícias referem uma festa privada em Bruxelas, e estive presente". A polícia terá pedido a identificação ao húngaro, que alegou ser eurodeputado. Szájer garante ainda que não usou drogas, apesar de a polícia ter anunciado que foram encontradas pastilhas de ecstasy na sua mochila.

O antigo eurodeputado terá sido intercetado a fugir através de um algeroz. O Gabinete de Procuradores Públicos Belga, num comunicado enviado à Euronews, refere que Szájer ficou ferido quando tentava fugir e defendeu-se com a imunidade diplomática.

József Szájer reconheceu que a sua "atitude foi uma irresponsabilidade", pediu desculpa à família e admitiu que a demissão do Parlamento Europeu foi um ato refletido depois do erro que cometeu.

Szájer foi eleito eurodeputado pelo Fidesz, partido de extrema-direita da Hungria, que se opõe à igualdade da comunidade LGBT. Antes de assumir o cargo em Bruxelas, foi líder parlamentar na assembleia húngara e vice-presidente do partido.