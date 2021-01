Europa começa braço-de-ferro por causa das vacinas

© Reprodução parcial da capa do jornal Daily Mail

Fechado durante mais de três anos. No La Libre da Bélgica lemos que o Centro Pompidou, um dos mais importantes museus de arte moderna e contemporânea do mundo e um dos locais arquitetónicos mais originais de Paris, será fechado no final de 2023 para reabrir no início de 2027 após uma grande reforma, e cheio de "novas propostas ". Também neste diário belga, a Europa começa um braço de ferro incerto com a AstraZeneca para obter as suas vacinas... as vacinas da Europa.

No El país, "a escassez de vacinas ante um vírus sem controlo provoca tensão na Europa"... A Europa exige parte das doses de vacinas das fábricas britânicas da AstraZeneca... aliás, a manchete do britânico daily Mail parece uma resposta: "Não, a EU não pode ter as nossas picas"... dizem os deputados conservadores britânicos; a Europa acusada de querer 75 milhões de doses, Boris Johnson desvaloriza ameaça...

Regresso ao El país... o conflito da Comissão com a AstraZeneca atrasa o calendário de vacinações em Espanha... é também manchete no La Razón... na primeira página do El país lemos também que Biden assina numa semana 37 medidas para desmantelar o legado de Trump... desde medidas ambientais a leis para lutar contra a pandemia. Uma dezena das ordens executivas assinadas pelo novo presidente são derrogações explícitas de políticas de Trump, numa tentativa meteórica de apagar o legado do anterior chefe de estado.

No La Vanguardia... "arranca na Catalunha a campanha eleitoral mais polémica e incerta"... nem sequer a data dos comícios é incerta... o independentismo espera que os presos saiam já em semiliberdade, assim uma espécie de liberdade condicionada.

No Voz da Galiza... as UCI"s galegas... as unidades de cuidados intensivos chegam ao máximo de ingressos de toda a pandemia.

O Diário de Cádiz diz que a província multiplica por cinco as entradas hospitalares no espaço de um mês... é também a mesma manchete no Europa Sur...

O El Dia diz que a Andaluzia mobiliza a saúde privada perante o aumento de contágios...

No Le Monde, em França: "crise sanitária: o grande cansaço dos franceses"... agora que um reconfinamento a meio termo é fortemente contemplado, a ausência de perspetivas mina o moral da população. O Jornal propõe uma grande viagem por esta França fatigada. Ainda na primeira do Le Monde, uma referência à insurreição silenciosa dos jihadistas sobreviventes do Estados Islâmico.

No Fígaro... "apesar da crise sanitária, a França evitou uma explosão do desemprego"... Mas na manchete, outra tema: Alexey Navalny, o homem que desafia Vladimir Putiin... Por detrás de um grande homem... Youlia, a esposa e fiel apoio na primeira linha... também um retrato da juventude que reclama o desejo de mudança.

A edição francesa do Courrier Internacional destaca em 12 páginas a cidade de Wuhan, onde tudo começou... Covid-19, o método chinês. Como Pequim conseguiu conter a pandemia.

O La Nazione em Itália faz uma espécie de totoloto para a chefia do governo. Chama-lhe Toto Premier... aparece em primeiro lugar o atual Giuseppe Conte, mas também Paolo Gentiloni ex-primeiro-ministro e ex-mne... Mário Draghi, o homem que ajudou a tirar a Europa da crise quando esteve à frente do banco central europeu... e depois os menos conhecidos Lorenzo Guerini do partido democrático tal como Gentiloni, é ministro da Defesa; Roberto Fico do partido do primeiro-ministro, o movimento 5 estrelas... Fico é presidente da Câmara dos Deputados desde 2018...

No País, em Angola, lemos que Manuel Vicente foi ouvido no caso dos 900 milhões de dólares... a PGR diz que foi um ato normal. O antigo vice-presidente foi notificado a prestar declarações no processo do arguido Carlos São Vicente.

Na Folha de São paulo, Biden lança plano de dois triliões de dólares contra mudança climática. Proposta desestimula indústria petrolífera e cita proteção da Amazónia; maioria das medidas exige aval do Congresso.