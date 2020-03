Europa é agora o epicentro da pandemia de Covid-19, diz OMS

O diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse esta sexta-feira que a Europa, e não a China, é neste momento o epicentro da pandemia de coronavírus.

"Neste momento, estão a ser registados na Europa mais casos todos os dias do que os reportados na China, no auge da sua epidemia", disse Ghebreyesus, em declarações aos jornalistas, em Genebra.

The World Health Organization's Tedros Adhanom says Europe has become the epicenter of the #coronavirus pic.twitter.com/xVBJ8yYsw3