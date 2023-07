Europa é o continente com ritmo de aquecimento mais rápido

As autoridades de saúde emitiram alertas para calor extremo nos EUA, Europa e Ásia © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Europa é, atualmente, o continente com ritmo de aquecimento mais rápido do mundo e pode continuar a registar recordes de temperatura nos próximos dias, nas ilhas italianas de Sicília e Sardenha, onde a agência espacial europeia, citada pela AFP, prevê que os termómetros alcancem os 48 graus.

A onda de calor que afeta o hemisfério norte continua esta terça-feira com incêndios ativos na Grécia e nos EUA, assim como um possível recorde de temperatura para o continente europeu, em Itália. As autoridades de saúde emitiram alertas para calor extremo nos EUA, Europa e Ásia, com recomendações para hidratação constante e para que as pessoas se protejam do sol em mais uma demonstração dos efeitos diretos das mudanças climáticas.

O recorde atual de temperatura no continente europeu é de 48,8 graus, registados na Sicília em 2021, confirmou na segunda-feira a Organização Meteorológica Mundial (OMM) da ONU. No entanto, a agência espacial europeia alertou que este "recorde pode ser quebrado nos próximos dias".

Segundo a OMM, o mundo acaba de viver o mês de junho mais quente da história e julho pode seguir o mesmo caminho.

Já esta terça-feira, a OMM alertou que o mundo deve preparar-se para ondas de calor mais intensas, que provocam incêndios e ameaçam a saúde da população.

"Estes eventos continuarão a aumentar de intensidade e o mundo precisa de se preparar para ondas de calor mais intensas", acrescentou John Nairn, especialista em calor extremo da Organização Meteorológica Mundial, vinculada à ONU.