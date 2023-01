Europa inaugura na Suécia primeira base espacial do continente para lançar satélites

Centro Espacial Ártico de Esrange é operado pela empresa estatal sueca Swedish Space Corporation (SSC) © Marc Préel/AFP

A primeira base espacial no continente europeu foi esta sexta-feira inaugurada na Suécia, de onde serão lançados pequenos satélites, um mercado em ascensão que tem a Agência Espacial Europeia (ESA) como associado.

Das novas instalações, construídas no Centro Espacial Ártico de Esrange, a funcionarem desde 1966, serão lançados satélites a partir de 2024, segundo fontes da agência espacial sueca (AES) citadas pela Efe.

Até agora, a única base de lançamentos europeia - de pequenos e grandes satélites, sondas, telescópios e foguetões - funcionava sob a alçada da ESA em Kourou, na Guiana Francesa, na América do Sul. A Rússia, com a qual a ESA cortou relações devido à invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, tem uma base espacial, mas em Baikonur, no Cazaquistão, na Ásia.

"É um grande momento para a Europa, para a indústria espacial europeia... o primeiro sítio de lançamentos orbitais no continente europeu", congratulou-se a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na inauguração da infraestrutura, localizada a 40 quilómetros da cidade de Kiruna, na região da Lapónia.

A Suécia, que acolhe as novas instalações espaciais, preside desde 1 de janeiro ao Conselho da União Europeia.

Ursula von der Leyen destacou, na cerimónia, os benefícios da utilização de pequenos satélites em áreas como a segurança e o clima.

"Estudar o espaço ajuda-nos a compreender o nosso lugar no Universo", disse, por sua vez, o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, durante o evento, que teve também a participação do rei Carlos XVI Gustavo.

Criado pela ESA para estudar a atmosfera terrestre e as auroras boreais, o Centro Espacial Ártico de Esrange é operado pela empresa estatal sueca Swedish Space Corporation (SSC), que espera lançar o primeiro satélite no primeiro trimestre do próximo ano, de acordo com um porta-voz citado pela agência noticiosa AFP, tornando a Suécia no primeiro país da Europa a fazê-lo a partir de solo do continente.

A extensão de instalações esta sexta-feira inaugurada possibilitará o lançamento de foguetões com cerca de 30 metros de altura e com capacidade para transportar carga com algumas centenas de quilos.

A longo prazo, a SSC pretende lançar para o espaço cargas superiores a uma tonelada.

Portugal previa lançar, ainda em 2021, microssatélites de uma base espacial a construir na ilha açoriana de Santa Maria, mas o processo tem tido vários reveses.