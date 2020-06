Europa quer "blindar fronteiras e acelerar expulsões"

Por Ricardo Alexandre 22 Junho, 2020 • 07:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Aí está o novo plano migratório da União Europeia... conta a manchete do jornal El País: "blindar fronteiras e acelerar expulsões"... A Comissão Europeia vai propor aos 27num pacto migratório que implicará uma blindagem das fronteiras exteriores e mais agilidade para expulsar os imigrantes irregulares, O plano que se aprovará nas próximas semanas, trata de evitar a repetição de crises como as de 2015. (e estou a usar exatamente as palavras do jornalista Bernardo de Miguel no El País) e assim vencer a resistência de Hungria e Polónia a aceitar participar na repartição do fluxo de imigrantes. A Agência Europeia de Fronteiras, a Frontex, vai ser reforçada com mais dez mil pessoas e com material de vigilância terrestre, marítima e aérea.

Já agora, na vigilância submarina o El País queixa-se da falta de investimento, diz que Espanha tem a "Armada do submarino único"... a Espanha tem 1 operacional, a França tem 10.

No La Razón, revela-se que há uma denuncia a cada dois dias, contra o governo de Pedro Sánchez, por causa da gestão da Covid. O Supremo já lá tem 43 queixas. Ontem Espanha reabriu fronteiras exceto com Portugal. No mesmo jornal, lemos que os aeroportos recuperam a normalidade que há um tímido regresso dos turistas. Um deles é citado: "o voo estava cheio; não vi controlos"...mais de seiscentos voos aterraram ontem em Espanha, os viajantes têm que passar um triplo controlo fronteiriço que as autoridades de Madrid qualificam de "piada". Há um conflito político muito visível por estes dias entre o governo de esquerda em Espanha e o governo de direita da Comunidade autónoma de Madrid.

No La Vanguardia, "Espanha lidera na Europa as mortalidades por Covid-19 nas residências para idosos". A foto de capa é de Donald Trump a propósito da piada barulhenta que lhe fizeram em Tulsa Oklahoma. Pensava que ia ter um comício de casa cheia num sítio para 18 mil pessoas, assim tipo Atlântico em Lisboa e foi-se a ver... nem metade. O que aconteceu: adolescentes em todo o país, organizaram-se pelas redes sociais... tik-tok, twitter, snapchat e desataram a reservar bilhetes para o comício. Mas sabendo que não iam lá meter os pés. Só mesmo para chatear. A organização chegou a receber centenas de milhar de pedidos de bilhetes, tanto que até se organizaram atividades e ecrãs e tudo para os muitos que ficariam cá fora. Afinal de contas, foi só para garantir que o comício seria um fiasco em termos de público. E conseguiram.

Em Angola, o INACOM, Instituto Nacional das Comunicações, registou ataques às operadoras móveis... diz que os utilizadores não devem atender telefonemas de números internacionais desconhecidos... é o assunto em destaque na manchete do Jornal de Angola.

O jornal L"Opinion, em França, chama à ONG Oxfam "a parte inferior de uma farsa"... diz que enquanto divulga uma sondagem pouco criteriosa e muito duvidosa sobre as empresas cotadas em bolsa e o que lucraram com a crise de 2008-2010, a Oxfam propõe belos princípios em total contradição com as práticas dessa organização não-governamental.

O Global Times diz que a nova lei de segurança nacional para Hong Kong vai ao encontro da máxima confiança do governo central, leia-se Pequim, na região administrativa especial... diz este diário oficial chinês em língua inglesa que a nova lei deve entrar em vigor a 1 de julho.

O China Daily também fala do assunto na primeira página mas prefere destacar a cimeira China União Europeia, que serve para "reforçar laços". E diz que os trabalhadores de entregas ao domicílio na capital chinesa estão todos a ser testados à covid-19 para garantir segurança nos serviços da capital.

No USA Today ainda os ecos de um 19 de junho como não há memória nos Estados Unidos: "Ainda a tentar ser livres"... diz o título que é ilustrado pela foto de uma mulher afro-americana, de punho fechado e braço levantado com uma máscara que diz "ainda não conseguimos respirar"... O "juneteenth", de 19 para 20 de junho, é o dia - e a noite - em que se assinala o fim da escravatura na América.

O West Australian, na Austrália, tem em manchete o que afirma ser uma investigação exclusiva... mostra um bebé de olhos azuis a olhar fixo para nós... ou para a objetiva nas mãos de Danella Bevis que foi quem tirou a fotografia... "5 anos para ajudar miúdos como este"... alergias em crescimento exponencial e os especialistas explicam que as vidas das crianças estão em risco... as alergias amentaram 74% desde 2016. As crianças esperam entre 3 meses a 5 anos por uma consulta com um alergologista num hospital público da parte ocidental da Austrália. Revela um inquérito para um comité federal do governo.