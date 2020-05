Europa subestimou os primeiros alertas do coronavírus

© Reprodução da capa do jornal El País

No Jornal O País, em Angola, leio que "os funerais estão com controlo cerrado" em época de Covid-19.... No topo da primeira do jornal, ficamos a saber que em Angola só são permitidas 50 pessoas máximo a presenciar cada sepultamento.

No Jornal de Angola a manchete é uma preocupação: "Angola pode estar diante de transmissão comunitária" com o anúncio da morte de um cidadão de 82 que veio de Portugal em fevereiro, numa altura em que - escreve o diário angolano - "o país europeu não tinha casos da pandemia do novo coronavírus". Angola tem nesta altura 50 casos, 3 mortos e 17 recuperados.

Em Espanha, o El País diz que as atas do centro europeu de controlo de epidemias revelam que a "Europa subestimou primeiros alertas de irrupção do coronavírus"... Os responsáveis de saúde dos países da União Europeia, reunidos a 18 de fevereiro, consideraram "baixo" o risco para a população...

Na foto de capa, os protagonistas europeus são outros... Angela Merkel e Emmanuel Macron "lançam um plano de ajuda europeu de 500 mil milhões de euros"... (vejo neste quiosque a capa do ABC e os protagonistas são os mesmos com a referência ao impulsionar de um Plano Marshall de meio bilião)... Volto ao El País para ler que a proposta de Berlim e Paris baseia-se em subsídios e não em créditos... ou seja, os países que a recebem não aumentam a dividia mas, tal como se contava ontem na TSF, ficam com a responsabilidade de ir devolvendo, ao longo dos anos, através das transferências para o orçamento comunitário. Pode parecer a mesma coisa que pagar dívida, mas os entendidos dizem que não é. Mas na primeira do El País, lemos ainda uma declaração de uma comissária europeia, Margaret Verstager que diz que "talvez o fundo de ajuda europeu não seja suficiente"... Podemos ainda ler na capa do El País que a primeira vacina experimental contra a covid-19 está a dar resultados prometedores e a empresa norte-americana Moderna diz que a vacina parece ser "segura e bem tolerada" e prevê iniciar ensaios massivos, portanto com "milhares de pessoas" no mês que vem, em junho. Esta notícia fez disparar as bolsas... Wall Street fechou a subir 3%.

Está também no La Vanguardia... "uma vacina genética ensaiada nos Estados Unidos dá um resultado esperançoso"... as provas feitas com voluntários indicam que é segura e eficaz. A empresa Moderna fez 45 ensaios clínicos, prevê aumentar para 600 nas próximas semanas, o governo americano investiu quase 500 milhões nisto, pelo que exigiu que se priorize a distribuição desta vacina nos Estados Unidos... é o tal America first... a América primeiro. Ainda no la Vanguardia, em Esapnha, "a maioria do comércio aproveita a desescalada para reabrir com cautela"... mas no El Economista, há uma "unânime recusa empresarial em alargar o estado de alarme"... os patrões ressaltam que o confinamento retira a Espanha 1% do PIB por semana...

No jornal americano USA Today, "os voluntários que arriscam a doença ao alimentar os vizinhos em necessidade"... neste jornal, a reportagem com as histórias de quem disse "presente" na hora de dar resposta à cadeia alimentar americana. Há também uma investigação no USA Today... título na primeira página em forma de pergunta: "lugares sem covid-19?"... Em 200 localidades, os dados podem não contar a história toda... Pessoas nos casos até agora livres de contágio não consideram que as suas terras e gentes sejam imunes, apenas menos expostas...

Na Indonésia, o diário Jacarta Post afirma que o governo lançou 43 mil milhões de dólares, mais de 40 mil milhões de euros para salvar a economia.

Em Israel, finalmente há luar... no caso, há governo. "Governo empossado, terminando 500 dias de crise política". Leio na manchete do jerusalem Post. Netanyahu promete cumprir o combinado, a rotação do cargo de chefia do governo, entregando-o a Benny Gantz no dia 17 de Novembro do próximo ano, portanto 17 meses. O líder da agora oposição, Yair Lapid disse aos deputados aos ministros que acabavam de jurar lealdade a um homem que vai ser julgado criminalmente; no caso, o primeiro-ministro Netanyahu.

Em França, não se esperava que fosse de outra forma, há um rosto que está na capa de vários jornais: não é Macron ao lado de Merkel, é o ator Michel Piccoli, ontem falecido: o Fígaro chama-lhe "um grande comediante amante da liberdade"... no Aujourd Hui, "Adeus Senhor Piccoli"... no Nice-Matin, Piccoli aparece ele a saudar as pessoas, como que a dizer adeus, sorriso rasgado... o título é "as escolhas da sua vida"...