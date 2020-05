Europa supera os 140 mil mortos devido à pandemia

Itália, Reino Unido, Espanha e França concentram cerca de três quartos das vítimas © Alexander Koerner/EPA

A pandemia de Covid-19 já provocou a morte a mais de 140 mil pessoas em quase um milhão e meio de casos, segundo um balanço da agência AFP, às 17h40 TMG desta sexta-feira, baseado em dados oficiais dos países.

De acordo com os números recolhidos pela agência noticiosa francesa, que dão conta de um total de 140 096 mortos e 1 495 293 casos, Itália, Reino Unido, Espanha e França concentram cerca de três quartos das vítimas, ou seja, aproximadamente 105 mil mortos só nestes quatro países.

Com 28 236 mortos, a Itália continua a ser o país mais atingido pelo novo coronavírus desde que este foi detetado no final de dezembro, em Wuhan, no centro da China. A lista dos países com mais óbitos completa-se com Reino Unido, com 27 510 óbitos, Espanha, com 24 824, e França, com 24 594.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 233 mil mortos e infetou mais de 3,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Cerca de 987 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1007 pessoas das 25 351 confirmadas como infetadas, e há 1647 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.