Europeus confiam mais em vacinas, o resto do mundo não

© AFP/Estado de São Paulo

Por Carolina Rico 11 Setembro, 2020 • 12:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A confiança nos benefícios da vacinação está a lentamente crescer na Europa, mas a diminuir no resto do mundo.

É a conclusão de um estudo publicado na revista médica Lancet, que engloba as respostas de cerca de 300 mil adultos sobre "a importância, segurança e eficácia das vacinas" em vários inquéritos realizados em todo o mundo.

Na Europa, a confiança na vacinação aumentou em países como a Finlândia, a França, a Itália, a Irlanda e o Reino Unido.

Em França, onde a desconfiança é um padrão há décadas, 30% dos inquiridos em dezembro de 2019 acreditavam que as vacinas eram seguras, contra 22% em novembro de 2018.

No Reino Unido, a confiança na segurança das vacinas passou de 47% para 52% entre maio de 2018 e novembro de 2019.

Por outro lado, na Polónia passou de 64% em novembro de 2018 para 53% em dezembro de 2019, o que ilustra "o impacto crescente de um movimento local contra as vacinas bastante organizado".

Já a desconfiança aumentou consideravelmente desde 2015 no Afeganistão, Azerbaijão, Indonésia, Nigéria, Paquistão e Sérvia. Os investigadores associam este facto à instabilidade política, extremismo religioso e desinformação.

"Com as doenças emergentes, como a Covid-19, é vital acompanhar regularmente a opinião pública para identificar rapidamente os países e grupos em que a confiança diminui", comentou a principal autora do estudo, Heidi Larson, da London School of Hygiene & Tropical Medicine, citada pela AFP.

Isto permitirá determinar "onde se deve agir para restabelecer a confiança, para que tantas pessoas quanto for possível possam beneficiar das novas vacinas, que salvará vidas".

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19