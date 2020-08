Europeus manifestam-se contra uso de máscara e medidas de contenção da Covid-19

Por TSF/AFP 29 Agosto, 2020 • 21:09 Partilhar este artigo Facebook

Milhares de manifestantes saíram à rua em países europeus contra o uso de máscara, mostrando desacordo com as medidas restritivas impostas pelos Governos. Berlim foi o palco da maior manifestação.

Na capital da Alemanha, os protestos foram interrompidas pela polícia por desrespeitarem as medidas de proteção. Já em Londres, mil manifestantes, reunidos em Trafalgar Square, pediram o "fim da opressão médica".

Em Berlim, a polícia alegou que a maior parte dos manifestantes "não cumpriu a distância mínima de segurança, apesar das exigências" das autoridades.

Após o anúncio da polícia, muitos manifestantes permaneceram no local, sentados no chão, no meio da rua. "Resistência" e "nós somos o povo" foram algumas das palavras de ordem, enquanto outros cantavam o hino nacional.

Duas pessoas acabaram por ser detidas, depois de um grupo ter atirado pedras e garrafas contra a polícia.

A câmara de Berlim proibiu a manifestação por "questões de saúde pública": a impossibilidade de se respeitar a distância de pelo menos 1,5 metros entre os manifestantes. No entanto, o tribunal administrativo deu razão aos organizadores, garantindo que "a existência de um perigo imediato para a segurança pública" não é um motivo válido. Ainda assim, foram estabelecidas condições para a realização dos protestos.

Em Paris, os manifestantes também saíram às ruas. Cerca de 200 a 300 pessoas protestaram contra a obrigatoriedade do uso de máscara. Os franceses apelaram à liberdade de escolha.