Europeus pedem ao Irão que reverta incumprimentos do acordo nuclear

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da França, Alemanha e Reino Unido e a chefe da diplomacia da União Europeia apelaram esta segunda-feira ao Irão para que reverta os incumprimentos do acordo nuclear assinado em 2015.

Numa declaração final conjunta após uma reunião que decorreu em Paris, os responsáveis diplomáticos europeus manifestaram a sua "extrema preocupação" com o anunciado reinício das atividades de enriquecimento de urânio na central de Fordo, que foi confirmado pela Agência Internacional de Energia Atómica (AEIA).

Segundo refere o documento, este reinício de atividade é "contrário" ao acordo nuclear assinado em 2015, considerando que tem "consequências potencialmente graves" para a proliferação nuclear.

"Representa uma lamentável aceleração do abandono deste acordo por Teerão", que, na opinião dos europeus, "serve os interesses de todos" e que eles se têm esforçado por preservar.

Os três ministros e a Alto Representante de Política Externa e de Segurança da UE salientaram que respeitaram os compromissos assumidos, incluindo o levantamento das sanções, e que o Irão também deve respeitar os seus compromissos e trabalhar com todas as partes envolvidas para "facilitar a redução" das tensões no Médio Oriente.

Teerão argumenta que os incumprimentos são reversíveis e constituem uma resposta à decisão dos EUA de abandonar unilateralmente o acordo no ano passado e reinstituir sanções o Irão. O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou em 2018 que os EUA abandonavam o acordo nuclear com o Irão e iniciou um duro plano de sanções, alegando o desrespeito pelas regras do tratado por parte de Teerão.

Nos últimos meses, ocorreu uma escalada de tensão no Golfo, com ataques mútuos entre forças iranianas e as tropas norte-americanas na região, que foram reforçadas desde o início do ano com o envio de um porta-aviões.