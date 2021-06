Europeus veem EUA mais como "parceiro necessário" do que "aliado"

epaselect epa09262535 Canada's Prime Minster Justin Trudeau (L) US President Joe Biden (C) and France's President Emmanuel Macron (R) arrive at the family photo during the G7 Summit in Carbis Bay, Britain, 11 June 2021. Britain hosts the Group of Seven (G7) summit in Cornwall from 11 to 13 June 2021. EPA/NEIL HALL/POOL © EPA

Por Ricardo Alexandre 15 Junho, 2021 • 12:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Hoje há Cimeira União Europeia -Estados Unidos da América em Bruxelas. A presidente da comissão Ursula Von Der Leyen, o presidente do conselho europeu Charles Michel e a presidência semestral do Conselho da UE, nesta altura com António Costa, recebem, juntamente com os restantes chefes de estado e de governo, o presidente dos EUA Joe Biden, na sua primeira cimeira com os 27, desde que iniciou funções a 20 de janeiro deste ano.

Da cimeira fazem parte a luta contra a covid-.19, as questões climáticas, comércio, investimento e tecnologia, certamente a pensar no 5G e na China. O European Council on Foreign Relations fez uma sondagem que envolveu mais de 17 mil cidadãos em 12 estados-membros da União Europeia. Principais dados do estudo, que também inclui cerca de 1100 inquiridos em Portugal:

- Só 1 em cada 5 inquiridos vê os EUA como um aliado que partilha os valores e interesses da Europa;

- O sentido de aliança é mais pronunciado na Polónia e na Dinamarca, mas, mesmo aí, os Estados Unidos são percebidos predominantemente como um parceiro necessário;

-No geral, 44% veem os Estados Unidos como um parceiro necessário, com quem têm estrategicamente de cooperar no plano internacional;

- Em Portugal, a América é vista como aliado para 19%, 55% olham para a grande potência como um parceiro necessário, 16% não sabem e 8% veem os EUA como rival;

- Na Alemanha e na Áustria, há minorias de mais de 20% que veem os Estados Unidos como um rival ou adversário;

- 45% veem o sistema político americano como totalmente ou parcialmente falhado;

- Os europeus apoiam a participação da UE em esquemas globais de partilha de vacinas, como a COVAX;

- 34% dos entrevistados disseram que gostariam de ver uma ação imediata a ser tomada. Apenas uma pequena minoria, 4%, afirmou que a UE não deveria partilhar vacinas ou capacidade médica com os países mais pobres tão cedo.

Muitos europeus ainda desconfiam da China. Essa posição foi mais pronunciada na Áustria, Dinamarca, França, Alemanha, Holanda e Suécia, onde a maioria defende a visão de que a China é uma "rival" ou "adversária". Dos estados-membros que participaram na sondagem, a Bulgária foi o mais solidário com as posições chinesas - com dois terços dos entrevistados (66%) a verem a China como um "aliado" ou "parceiro necessário". Os entrevistados na Hungria (50%), Itália (48%) e Polônia (48%) expressaram igualmente algum entusiasmo em relação a Pequim.

Muitos na Europa gostariam de ver a UE criticar a China quando o país viola os direitos humanos, o Estado de direito ou os valores democráticos. Sobre as violações chinesas do direito internacional, os entrevistados na Dinamarca (60%), Suécia (58%) e Holanda (58%) foram os mais propensos a exigir críticas mais fortes a Pequim.

As coordenadoras do estudo do ECFR, Susi Dennison e Jana Puglierin, constatam que os dados da sondagem mostram que "a necessidade de construir a soberania europeia tornou-se urgente". Após a eleição de Biden, os europeus podem ter questionado se isso ainda era tão necessário, uma vez que "os EUA estavam "de volta"". No entanto, por causa do impacto da covid-19 sobre a forma como os europeus pensam o mundo, "é mais necessário do que nunca". As investigadoras concluem que "o Brexit e a eleição de Trump deixaram cicatrizes profundas na Europa. Os cidadãos da UE têm mais confiança no Ocidente", veem os EUA e o Reino Unido como os seus parceiros mais importantes, mas "estão cientes de que, numa era de grande competição, devem, em última instância, confiar mais em si mesmos".

Mas também sabem que a Europa não pode nem deve ir a jogo sozinha, pelo que os líderes europeus "ainda devem tentar construir a sua soberania como um esforço transatlântico", uma vez que cada um dos bloco reforça o outro, em dimensões como "regras internacionais em torno do comércio e saúde global, desafio climático". Os resultados serão "mais fortes para ambos os lados se colaborarem" na procura de soluções conjuntas.

Na política externa, o estudo do ECFR revela que os europeus parecem privilegiar a cooperação ao confronto, estando a ideia de "parcerias estratégicas, profundamente enraizada no DNA dos Europeus". Admitem que há aspectos nas suas relações com a Rússia, China e Turquia que fazem destes países rivais ou mesmo adversários.

A ênfase da UE em "soft power, cooperação internacional e soluções jurídicas não são vistas como uma fraqueza por parte dos seus cidadãos, mas sim a maior virtude da UE". Com isso em mente, as coordenadoras do estudo entendem que "os europeus não podem esquecer o pilar de valores de soberania. A UE deve moldar o mundo pós-coronavírus em linha com o que os europeus pensam que os liga - uma crença nos direitos humanos, democracia e Estado de direito". Cabe portanto aos decisores, "redobrar os esforços para fortalecer a democracia e o primado do estado de direito na UE". Afinal, "para ser um farol", a UE deve erguer "a tocha da democracia em casa e no exterior".