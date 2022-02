Ex-Presidente afegão apela aos taliban para permitirem regresso dos políticos exilados

"O povo do Afeganistão é tão vítima do terrorismo como o povo dos Estados Unidos" © AFP

O ex-Presidente afegão Hamid Karzai apelou neste domingo aos taliban para permitirem o regresso dos políticos exilados ao Afeganistão, após a tomada do poder pelos fundamentalistas em agosto passado, e organizem uma assembleia nacional para decidir o futuro do país.

"Escrevi uma carta ao Emirado Islâmico (como o Governo provisório dos taliban se autodenomina) e pedi-lhes que facilitassem as condições para o regresso dos políticos ao país", disse Karzai numa conferência de imprensa em Cabul.

Numa carta também assinada pelo antigo chefe executivo e presidente do Conselho Superior para a Reconciliação Nacional, Abdullah Abdullah, os dois líderes apelaram aos taliban para "facilitar a convocação de uma assembleia nacional, ou Loya Jirga, onde o povo possa decidir o futuro do país".

Karzai juntou-se às críticas contra a decisão dos EUA desta semana de distribuir metade dos sete mil milhões de dólares de fundos afegãos pelas vítimas dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, que os taliban descreveram como roubo.

"O povo do Afeganistão é tão vítima do terrorismo como o povo dos Estados Unidos, e ninguém deve punir as vítimas", disse Karzai, apelando ao Presidente dos EUA, Joe Biden, para reconsiderar a sua decisão.

O Afeganistão enfrenta uma grave crise humanitária e económica, exacerbada pela tomada do poder pelos taliban a 15 de agosto e pelo bloqueio de fundos e de muita ajuda estrangeira.

Os taliban são alvo de sanções internacionais e até agora não conseguiram obter o desejado reconhecimento internacional, sendo criticados pela comunidade internacional pela falta de representatividade do seu Governo, bem como pelo tratamento das mulheres e pelas ameaças à liberdade de expressão.