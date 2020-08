Ex-presidente da Mauritânia libertado depois de uma semana de interrogatório

Mohamed Ould Abdel Aziz © Seyllou / AFP

O ex-presidente mauritano Mohamed Ould Abdel Aziz, suspeito de má gestão e enriquecimento ilícito, foi libertado esta segunda-feira de madrugada, após uma semana de interrogatórios, sem ter sido acusado, mas proibido de sair da capital, anunciou o seu advogado.

O antigo chefe de Estado, no poder entre 2008 e 2019, foi libertado cerca da 01h30 (02h30 em Lisboa) e conduzido a casa, disse o advogado, Taghioullah Aida.

"Não foi acusado, mas o seu passaporte, que foi apreendido quando o detiveram, não lhe foi devolvido", disse, acrescentando que Ould Abdel Aziz está "proibido de sair de Nouakchott", a capital da Mauritânia.

O advogado disse ainda que o ex-presidente recusou responder a quaisquer perguntas por considerar que a polícia não tem competência para interrogar um antigo chefe de Estado.

"É ao Supremo Tribunal de Justiça que compete julgar um ex-presidente e apenas em caso de alta traição", disse o advogado.

O ex-presidente foi convocado pela polícia a 17 de agosto para se apresentar na Direção-Geral de Segurança Nacional para responder a "fortes indícios de má governação e desvio de fundos públicos", segundo avançou, na semana passada, fonte policial.

Mohamed Ould Abdel Aziz tomou o poder num golpe militar em 2008, vencendo depois as presidenciais de 2009 e de 2014.

O atual Presidente, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, foi seu chefe de gabinete e ministro da Defesa.

Uma comissão parlamentar foi encarregada em janeiro de investigar vários 'dossiers' da presidência de Ould Abdel Aziz e entregou o seu relatório à justiça no princípio de agosto.

Entre os 'dossiers' investigados figuram a gestão dos recursos petrolíferos, a venda de propriedades do Estado em Nouakchott, a liquidação de uma empresa pública de aprovisionamento alimentar e as atividades de uma empresa chinesa do setor das pescas, a Pully Hong Dong.

O ex-Presidente foi convocado pela comissão parlamentar no princípio de julho, mas ignorou a convocatória.