Ex-Presidente do Cazaquistão apela à população para apoiar Governo

© Abduaziz Madyarov/AFP

O ex-Presidente cazaque Noursoultan Nazarbaïev apelou à população para apoiar o Governo a enfrentar a crise que o país atravessa, declarou o seu porta-voz.

Nazarbaïev "apelou a todos os cidadãos para se reunirem em torno do Presidente do Cazaquistão para lhe permitir ultrapassar esta crise e garantir a integridade do país", escreveu o porta-voz, Aidos Ukibay, na rede social Twitter.

O Cazaquistão, o maior país da Ásia Central, está envolto numa contestação que eclodiu no domingo na província antes de se estender a outras cidades, sobretudo a Almaty, capital económica, onde os manifestantes se envolveram em confrontos caóticos e com vítimas mortais.

O apelo de Noursoultan Nazarbaïev ocorre quando um dos seus aliados próximos, Karim Kajymkanouli Massimov, ex-primeiro-ministro, foi preso por traição, após ter sido demitido de funções de chefe do Comité Nacional de Segurança (KNB), na sequência dos tumultos desencadeados pela subida do preço do gás.

O KNB indicou hoje que Massimov foi colocado em detenção na quinta-feira, após a abertura de um inquérito por alta traição.

O Chefe de Estado, Kassym-Jomart Tokaïev, autorizou na sexta-feira as forças de segurança a "atirar para matar" para controlar toda a rebelião.

Um contingente de tropas russas e de outros países aliados de Moscovo chegou na quinta-feira ao Cazaquistão para apoiar o poder vigente a proteger os locais estratégicos e apoiar as forças da ordem.