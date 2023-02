Ex-presidente dos EUA Jimmy Carter recebe cuidados paliativos em casa

O ex-presidente dos EUA Jimmy Carter © Global Imagens

O ex-presidente norte-americano Jimmy Carter, de 98 anos, está a receber cuidados paliativos na sua casa, onde passará o tempo que lhe resta de vida, informou este sábado a fundação com o seu nome.

"Após uma série de breves internamentos no hospital, o ex-presidente dos EUA Jimmy Carter decidiu hoje passar o tempo que lhe resta em casa com a família e receber cuidados paliativos em vez de mais intervenções médicas", escreveu a The Carter Center no Twitter.

Carter é o ex-presidente norte-americano mais velho ainda vivo. Mora em Plains, no estado da Georgia, com a mulher, Rosalynn. Foi também neste estado que nasceu e trabalhou como produtor de amendoim antes de se tornar governador e, mais tarde, concorrer à presidência.

"A família Carter pede privacidade e agradece a preocupação demonstrada por muitos admiradores. Ele conta com todo o apoio da sua família e equipa médica", afirmou a fundação.

Arquiteto dos acordos de Camp David, que levaram à assinatura do tratado de paz entre Israel e o Egito em março de 1979, o democrata foi duramente criticado nos EUA durante a tomada de reféns norte-americanos no Irão, entre 1979 e 1980. Depois de deixar a Casa Branca fundou o The Carter Center em 1982 para promover o desenvolvimento, saúde e resolução de conflitos em todo o mundo.

Em 2022 recebeu o Prémio Nobel da Paz pelas "décadas de esforço incansável para encontrar soluções pacíficas para conflitos internacionais". Três anos antes teve vários problemas de saúde que o forçaram a ser hospitalizado múltiplas vezes.