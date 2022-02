Exército da Ucrânia diz estar a combater forças russas em Kiev. Ponte do rio Teterov destruída

A Rússia lançou uma ofensiva militar em território da Ucrânia © Sergey Dolzhenko/EPA

O exército ucraniano anunciou, esta sexta-feira de manhã, que está a combater as forças russas no norte de Kiev. Um correspondente da AFP no local ouviu explosões e tiros em Obolonsky, um bairro a norte da capital ucraniana, e os moradores correram em busca de proteção quando ouviram as primeiras explosões.

Esta manhã, as tropas ucranianas disseram estar a enfrentar blindados russos nas localidades de Dymer e Ivankiv, situadas a 45 e 80 quilómetros da capital, respetivamente.

"As tropas das Forças Armadas da Ucrânia lutam em redor das localidades de Dymer e Ivankiv, onde chegou um grande número de blindados do inimigo", anunciou o exército na sua página de Facebook.

O avanço das "forças do inimigo foi travado nas margens do rio Teterov. A ponte sobre o rio destruída", pode ler-se na mesma rede social.

O Estado-Maior do exército afirmou também que controla o aeroporto militar de Gostomel, à entrada de Kiev.

A Rússia lançou, na quinta-feira de madrugada, uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocou pelo menos meia centena de mortos, 10 dos quais civis, em território ucraniano, segundo Kiev.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa "desmilitarizar e 'desnazificar'" o seu vizinho e que era a única maneira de o país se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário, dependendo dos seus "resultados" e "relevância".

O ataque foi de imediato condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), União Europeia (UE) e Conselho de Segurança da ONU.

*Notícia atualizada às 8h16

