Exército de Taiwan anuncia que mulheres reservistas vão participar em treinos militares

Taiwan não especificou se a decisão se deve ao risco de conflito com a China © Ritchie B. Tongo/EPA

Por Lusa 24 Abril, 2023 • 14:47

Mulheres reservistas vão participar em treinos militares em Taiwan, anunciou esta segunda-feira o Exército do país asiático, citado pela agência de notícias CNA.

O Governo da ilha já tinha anunciado no início do ano que iria permitir que cerca de 200 mulheres militares participassem no treino de reservistas voluntários a partir de abril, em pleno aumento de tensões com a China.

Segundo a CNA, este primeiro grupo de mulheres participará num treino de cinco a sete dias num "local estratégico" na região de Taoyuan, no noroeste da ilha.

Não foi revelado o número exato de mulheres que participará nem a localização exata, "por questões de segurança".

Até agora, apenas os homens tinham de cumprir o serviço militar obrigatório em Taiwan, embora as mulheres possam participar como voluntárias nas Forças Armadas, e os treinos para reservistas eram também exclusivos aos homens.

O Ministério da Defesa de Taiwan não especificou se a formação de reservistas femininos se deve ao risco de conflito com a China.

Cerca de 15% dos militares ativos de Taiwan são mulheres.

No mês passado, a ilha anunciou que o serviço militar obrigatório será de um ano, em vez dos atuais quatro meses.

A China e Taiwan são governadas separadamente desde o fim da guerra civil chinesa, em 1949, mas Pequim reclama a soberania da ilha democrática.