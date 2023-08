Exército sudanês diz ter matado "centenas" de rebeldes das forças paramilitares

O Exército acusa as RSF de recorrerem a "uma grande quantidade de menores nos seus ataques" © Stringer/EPA (arquivo)

O Exército sudanês afirmou esta segunda-feira ter matado ou ferido "centenas" de combatentes do grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF) em novos confrontos que decorrem desde domingo no sul da capital, Cartum.

"As nossas forças fizeram fracassar uma série de ataques da milícia rebelde, que sofreu enormes perdas, incluindo centenas de mortos e feridos", disse o Exército num comunicado emitido esta madrugada e citado pela agência de notícias EFE.

Os combates agravaram-se desde domingo perto do complexo de munições no distrito de Al Shagara, na parte austral da capital, que alberga o corpo blindado do Exército, onde os militares anunciaram a morte de pelo menos seis civis em ataques com morteiros feitos pelas RSF.

No comunicado, o Exército diz ainda que as RSF "utilizam uma grande quantidade de menores nos seus ataques" e acusam os rebeldes de ter bombardeado a área de Karrari, no noroeste de Cartum, e causar a morte de duas mulheres e ferimentos a outras oito pessoas.

Desde 15 de abril, as duas partes estão envolvidas num dos piores conflitos da história recente do Sudão, que causou entre mil e três mil mortos, segundo diferentes estimativas, e obrigou mais de 4,5 milhões de pessoas a deslocarem-se para dentro e para fora do país.