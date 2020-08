"Existe um grande fosso entre a ambição e os fundos." OMS desiludida com resposta à pandemia

Tedros Adhanom Ghebreyesus © AFP

A Organização Mundial da Saúde (OMS) está desiludida com a resposta global no combate à pandemia. Tedros Ghebreyesus revelou que o acelerador das ferramentas de combate à Covid-19 só tem 10% do financiamento.

Numa conferência de imprensa, esta segunda-feira, o diretor-geral da OMS reconheceu que a iniciativa está longe do orçamento de cem mil milhões de dólares.

"Existe um vasto fosso global entre a nossa ambição e os fundos que foram entregues ao acelerador da Covid-19. Apesar de estarmos gratos aos que contribuíram, temos apenas 10% dos milhões que são necessários para realizar a promessa que fizemos de um acelerador científico", lamenta.

Tedros Ghebreyesus admite que vão ser necessários cerca de cem mil milhões de dólares, e que "esta é apenas uma parte do financiamento global para assegurar que todos e em qualquer lugar podem ter acesso às vacinas".

A OMS garante, no entanto, que a organização dos países a nível individual está num bom caminho. Tedros Ghebreyesus elogia o uso de máscara em locais públicos, em França, e o confinamento em várias regiões de Inglaterra.

Ainda assim, a organização mostra preocupação pelo aumento de casos com a abertura do ano letivo.