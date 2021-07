Experiência inédita. Reino Unido vai vacinar todos os meses um grupo com sequelas da Covid-19

Os doentes deixaram de apresentar algumas sequelas após a dose extra da vacina © EPA

No Reino Unido vai ser feita uma experiência inédita: todos os meses um grupo de 40 doentes com sequelas da Covid-19 vai receber uma vacina todos os meses, até ao final do ano.

Alguns ensaios mostraram que os efeitos da chamada Covid longa podem ser reduzidos com uma vacina. Os doentes deixaram de apresentar sequelas como fadiga, falta de ar, perda de memória, dores no peito ou dores musculares.

As melhorias duraram um mês, mas alguns doentes confessaram que foi o mais próximo do normal que se sentiram desde que tinham sido infetados com o coronavírus.

A experiência recebeu luz verde na última sexta-feira, e, se correr bem, pode se replicada com milhares de doentes, revela o jornal The Sun.

Os estudos indicam que um em cada dez doentes recuperados da Covid-19 continuam com sequelas, em que se incluem fadiga, febre, diarreias, perdas de cabelo, dores no peito, insónias, alucinações, arrepios, desorientação e problemas cognitivos, dificuldades em respirar, dores musculares, ritmo cardíaco acelerado e vómitos.

